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Рафинья — про слухи о желании «Барселоны» его продать: чувствовал себя товаром

Рафинья — про слухи о желании «Барселоны» его продать: чувствовал себя товаром
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Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, как реагировал на слухи, что каталонский клуб хочет его продать.

«СМИ опубликовали много сообщений, что меня хотят продать. В такие моменты чувствуешь себя товаром. Они делают с игроками что хотят. У нас есть чувства, у нас есть дети. Игроки много раз слышат подобные новости, и это влияет на нас, мы не можем быть всегда хладнокровными. Теперь я более осторожен, с моим ментальным состоянием они ничего не смогут сделать.

Думал об уходе из «Барсы», чтобы пойти куда-нибудь ещё, потому что я уверен в своём потенциале. Я чётко знал: если клуб хочет, чтобы я ушёл, я бы ушёл. Мы с женой много думали обо всех вариантах, а также говорили о том, что я могу сделать в «Барсе». Для себя всегда знал: я пришёл, чтобы сделать историю, и хотел показать людям, которые не доверяли мне, что они ошибаются», — приводит слова Рафиньи Barca Universal в соцсетях.

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