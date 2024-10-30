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Футболист «Пари НН» Калинский: пиво я вообще не пью

Футболист «Пари НН» Калинский: пиво я вообще не пью
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал, что не придерживается точки зрения о том, что после матчей следует употреблять пиво. Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что он предпочитает пить после игр только пиво.

— Глушенков восстанавливается с помощью пива. Что ты делаешь после матчей?
— После матча еду домой: кушаю и лежу отдыхаю. Я вообще не пью пиво, — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Николай Калинский в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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