Футболист «Пари НН» Калинский: пиво я вообще не пью

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал, что не придерживается точки зрения о том, что после матчей следует употреблять пиво. Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что он предпочитает пить после игр только пиво.

— Глушенков восстанавливается с помощью пива. Что ты делаешь после матчей?

— После матча еду домой: кушаю и лежу отдыхаю. Я вообще не пью пиво, — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Николай Калинский в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.