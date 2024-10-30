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Андрей Лунёв поделился своим мнением о курении в профессиональном футболе

Андрей Лунёв поделился своим мнением о курении в профессиональном футболе
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к курению в футболе.

«Может ли профессиональный футболист позволять себе курение? Если это не мешает его здоровью и игре, то почему нет? Главный критерий — его игра. Если он курит, но при этом держит уровень и стабильно показывает своё мастерство, ничего такого в этом нет — пусть хоть курит, хоть пьёт, хоть ещё что-то. Валерий Георгиевич же рассказывал на эту тему истории», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Андрей Лунёв сыграл в 13 матчах, четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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