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Рафинья: всегда знал, что Флик увидит мой полный потенциал

Рафинья: всегда знал, что Флик увидит мой полный потенциал
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Вингер «Барселоны» Рафинья поделился мнением о назначении Ханс-Дитера Флика на должность главного тренера каталонской команды в минувшее межсезонье.

«Даже если в команду придёт самый лучший тренер, он ничего не выиграет, если игроки этого не захотят по-настоящему. Мы те, кто бегает на поле, а не тренер. Однако я всегда знал, что Флик увидит мой полный потенциал и поймёт мою истинную роль в «Барсе». Я сразу почувствовал его высокие стандарты, подталкивающие каждого игрока совершенствоваться.

Это была отличная неделя для нас. Но самое лучшее ещё не наступило, болельщики узнают, что произойдёт дальше», — приводит слова Рафиньи Barca Universal в соцсетях.

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