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Родри назвал футболиста, который первым позвонил ему после вручения «Золотого мяча»

Родри назвал футболиста, который первым позвонил ему после вручения «Золотого мяча»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что после вручения «Золотого мяча» первым футболистом, позвонившим хавбеку, был защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль.

«Первый звонок, который я получил, когда покинул гала-концерт «Золотой мяч», был от Дани Карвахаля. Он хотел поздравить меня. Он тоже заслужил выиграть «Золотой мяч». Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности», — приводит слова Родри Movistar.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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