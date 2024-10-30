Родри назвал футболиста, который первым позвонил ему после вручения «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что после вручения «Золотого мяча» первым футболистом, позвонившим хавбеку, был защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль.

«Первый звонок, который я получил, когда покинул гала-концерт «Золотой мяч», был от Дани Карвахаля. Он хотел поздравить меня. Он тоже заслужил выиграть «Золотой мяч». Мы очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травма передней крестообразной связки. У нас одни и те же ценности», — приводит слова Родри Movistar.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).