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Чернышов: все думали, что «Спартак» будет играть, как футболист Станкович

Чернышов: все думали, что «Спартак» будет играть, как футболист Станкович
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Бывший защитник ПАОКа Андрей Чернышов высказался о нынешней игре московского «Спартака» в чемпионате России.

«У всех были большие ожидания от прихода Станковича в «Спартак». Но мы воспринимаем этого тренера в качестве футболиста Деяна Станковича, который был великим игроком «Интера», где забивал прекрасные голы и побеждал в Лиге чемпионов. Но недавно один российских тренер сказал: «Где Станкович работал и чего добился?» Во главе «Црвены Звезды» очень сложно не побеждать. Там очень сильный финансовый, административный и игровой ресурс. Поэтому все другие команды далеко. Если брать «Ференцварош», то там Станислав Саламович побеждал и брал Кубки. В Италии у Станковича была неудача — они вылетели из Серии А.

Все думали, что «Спартак» будет играть, как футболист Станкович, — побеждая и выигрывая. Но тренеру нужно дать время — мы всегда рано делаем выводы. В одном матче «Спартак» одержал победу, значит, команда выиграет РПЛ. В другой команда выступила плохо, значит, клуб будет середняком. Давайте, дождёмся зимы — и там будем делать выводы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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