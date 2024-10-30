Сергей Кирьяков: у «Ростова» серьёзная ситуация — команда плывёт

Бывший футболист Сергей Кирьяков высказался о нынешней игре «Ростова» в российском чемпионате.

«У «Динамо» проблемы с обороной, но в любом случае они набирают очки. У «Ростова» хуже ситуация, потому что команда плывёт. Для них ситуация серьёзная, им очень нужны очки. Но в таких матчах вдвойне тяжелее их добывать. Наверное, «Ростову» стоит надеяться, что «Динамо» сыграет недисциплинированно в обороне, а сами постараются не допустить грубых ошибок, которые были в прошлых встречах. Тогда у ростовчан появится шанс, чтобы взять очки.

Даже в прошлом сезоне у «Ростова» было много авантюрных матчей. Это непредсказуемая команда, которая может чередовать победные серии с неудачными. Наверное, в этом сезоне им будет тяжелее исправить негативную серию, тем более что календарь достаточно серьёзный и ростовчане не забрали те очки, которые должны были забирать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 13 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 1 ноября, начало — в 19:00 мск.