Стало известно, как «МЮ» пытался убедить де Йонга перейти из «Барсы» в 2022 году

«Манчестер Юнайтед» пытался убедить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, направив ему смонтированное видео, на котором игрок изображён рядом с легендами английского клуба. Об этом сообщает The Athetic.

По информации источника, клуб таким образом хотел убедить футболиста перейти, но он даже не посмотрел видео.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист не дал ответа на предложение сине-гранатовых по новому контракту, сделанное ему в конце 2023 года. В свою очередь, каталонский клуб не хочет потерять футболиста бесплатно летом 2026 года.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.