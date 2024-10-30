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Игрок «Рубина» Нижегородов рассказал, почему ему не удалось закрепиться в немецких клубах

Игрок «Рубина» Нижегородов рассказал, почему ему не удалось закрепиться в немецких клубах
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Полузащитник «Рубина» Константин Нижегородов рассказал о периоде своих выступлений в Германии. Нижегородов проходил просмотр в «Байере», а также выступал за молодёжные коллективы «Шальке 04» и «Ганзы».

— Почему не получилось закрепиться в немецких клубах?
— Из-за пандемии. Если бы не она, я бы остался. Там всё было закрыто, футбол встал на паузу. В России как раз играли в футбол.

— С кем из знаменитых футболистов удалось поиграть?
— Помню, очень яркое впечатление оставил Юссуфа Мукоко. Очень сильный футболист, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Константин Нижегородов провёл за «Рубин» 11 матчей, но результативными действиями не отметился.

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