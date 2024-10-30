Витинья уверен, что Криштиану Роналду сыграет на чемпионате мира 2026 года

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья выразил уверенность в том, что его партнёр по национальной команде Португалии, форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграет на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— С вами в сборной Португалии есть мировой эталон — это Криштиану Роналду, который в 39 лет всё ещё играет. Он по-прежнему участвовал в Лиге наций на последнем сборе. Что это означает для вас как для игрока сборной Португалии и как вы объясняете такое исключительное долголетие?

— В 39 лет до сих пор в стартовом составе сборной. У меня нет объяснения такому долголетию. Он уже говорил об этом, и я думаю, что дело именно в профессионализме, который проявляется во всём, что он делает. Утром, вечером, каждый день его карьеры — это невероятно. Представляю, какие усилия и жертвы ему пришлось предпринять и принести. И предполагаю, что именно это и поддерживало состояние, в котором он пребывает в 39 лет.

Но да, для меня это привилегия. Будучи маленькими детьми, мы мечтаем однажды поиграть с ним, и это происходит. К счастью, у меня будет немало лет, чтобы насладиться сборной вместе с ним.

— Как вы думаете, он будет на чемпионате мира?

— Конечно, он будет там, он не уйдёт, — приводит слова Витиньи RMC Sport.