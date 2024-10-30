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Писарев: к борьбе за золото могут подтянуться ЦСКА и «Динамо»

Писарев: к борьбе за золото могут подтянуться ЦСКА и «Динамо»
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением о раскладах в борьбе за золотые медали текущего чемпионата.

«Я думаю, что к борьбе за чемпионство подтянется ЦСКА, может быть, ещё включится «Динамо»… «Спартак» — вряд ли. Нынешняя лидирующая тройка со своими явными плюсами. У одних хороший подбор игроков, хорошая скамейка — «Зенит». Ну и вообще, команда, которая ставит максимальные задачи. То есть для них, допустим, не первое место — это все, это провал. Для «Локомотива» второе место — успех. То есть разные задачи.

У «Краснодара» в этом году очень хорошо выстроена игра. Но пока что «Краснодар» избегает травм ведущих игроков и судейских каких-то ошибок. «Локомотив» — это российский коллектив, ребята, которые бегут хорошо в контратаку. Но есть такие провалы, как, допустим, с «Химками», неожиданные, что свойственно таким командам», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

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