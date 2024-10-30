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Фото: компания MOCKBA стала титульным спонсором английского «Шеффилд Уэнсдей»

Фото: компания MOCKBA стала титульным спонсором английского «Шеффилд Уэнсдей»
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Новым титульным спонсором команды из Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» стала MOCKBA — компания, занимающаяся строительством домов в Англии.

Фото: пресс-служба ФК «Шеффилд Уэнсдей»

На английском название компании звучит как «Мокба». Её основателем является британский предприниматель Павел Матвеев.

После 12 сыгранных матчей «Шеффилд Уэнсдей» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2024/2025, набрав в свой актив 15 очков. В следующем туре подопечные Дэнни Рола встретятся с «Уотфордом». Матч состоится 2 ноября, начало — в 18:00 мск.

Возглавляет турнирную таблицу английского Чемпионшипа сезона-2024/2025 «Сандерленд», у которого 28 очков.

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