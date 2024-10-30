Игрок «Рубина» Нижегородов рассказал о несостоявшемся переходе в «Витесс» Слуцкого

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов поделился подробностями несостоявшегося перехода в нидерландский «Витесс», когда там работал тренер Леонид Слуцкий.

— Вы были на просмотре в «Витессе» при Слуцком?

— Да, приезжал на просмотр, когда Леонид Викторович был главным тренером. На первой или второй тренировке подвернул голеностоп и поехал обратно.

— Если бы не травма, был шанс там остаться?

— Да, раз меня позвали на просмотр, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

Нижегородов в текущем сезоне сыграл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс. Прошлый сезон Нижегородов провёл в аренде в тульском «Арсенале».