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Кирьяков: дерби ЦСКА и «Спартака» — это история и традиции, заложенные много лет назад

Кирьяков: дерби ЦСКА и «Спартака» — это история и традиции, заложенные много лет назад
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Футбольный тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не сказал бы, что ЦСКА стабильнее. Просто «Спартак» уступает на фоне ЦСКА. В дерби шансы на победу оцениваются 50 на 50, потому что это история и традиции, которые были заложены много лет назад. Футболисты, выходя на поле в таких матчах, не думают ни о какой статистике и стабильности. Победы в таких играх всегда вдохновляют болельщиков и игроков, а также придают уверенности. Победа в дерби убирает негативные моменты, но это касается больше «Спартака». Бессмысленна оценка формы обеих команды. Рассчитываю, что нас ждёт интересный матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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