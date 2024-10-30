Кирьяков: дерби ЦСКА и «Спартака» — это история и традиции, заложенные много лет назад

Футбольный тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Не сказал бы, что ЦСКА стабильнее. Просто «Спартак» уступает на фоне ЦСКА. В дерби шансы на победу оцениваются 50 на 50, потому что это история и традиции, которые были заложены много лет назад. Футболисты, выходя на поле в таких матчах, не думают ни о какой статистике и стабильности. Победы в таких играх всегда вдохновляют болельщиков и игроков, а также придают уверенности. Победа в дерби убирает негативные моменты, но это касается больше «Спартака». Бессмысленна оценка формы обеих команды. Рассчитываю, что нас ждёт интересный матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.