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«Шинник» вырвал победу у «Чайки» в серии пенальти матча 1/8 финала Пути регионов КР

«Шинник» вырвал победу у «Чайки» в серии пенальти матча 1/8 финала Пути регионов КР
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Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым из Нальчика. «Шинник» одержал победу над «Чайкой» в серии пенальти.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 17:45 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
4 : 2
Чайка
Песчанокопское

В основное время команды не смогли распечатать ворота друг друга. В серии пенальти оказался сильнее клуб из Ярославля — 0:0 (4:2 пен.).

На стадии 1/16 финала соревнования ярославский клуб обыграл «Уфу» со счётом 1:0. На аналогичной стадии Кубка России «Чайка» победила «Знамя Труда» со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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