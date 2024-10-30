«Шинник» вырвал победу у «Чайки» в серии пенальти матча 1/8 финала Пути регионов КР

Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым из Нальчика. «Шинник» одержал победу над «Чайкой» в серии пенальти.

В основное время команды не смогли распечатать ворота друг друга. В серии пенальти оказался сильнее клуб из Ярославля — 0:0 (4:2 пен.).

На стадии 1/16 финала соревнования ярославский клуб обыграл «Уфу» со счётом 1:0. На аналогичной стадии Кубка России «Чайка» победила «Знамя Труда» со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).