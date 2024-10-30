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Голевой пас Чалова помог ПАОКу разгромить «Эгалео» в Кубке Греции

Голевой пас Чалова помог ПАОКу разгромить «Эгалео» в Кубке Греции
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Греции, в котором встречались «Эгалео» и ПАОК, за который выступает российский нападающий Фёдор Чалов. ПАОК разгромил соперника со счётом 3:0.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ПАОКа Мохамед Камара. На 39-й минуте отличился нападающий ПАОКа Шоле Шоретире с передачи Чалова. На 54-й минуте довёл счёт до разгромного игрок ПАОКа Томас Мург. На 61-й минуте был удалён защитник ПАОКа Иоаннис Михайлидис.

Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

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