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В «Акроне» рассказали о состоянии здоровья нападающего Артёма Дзюбы

В «Акроне» рассказали о состоянии здоровья нападающего Артёма Дзюбы
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Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба, скорее всего, пропустит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 3 ноября на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас нет новых новостей относительно того, что мы уже сказали в релизе. Сейчас медицинский штаб работает над восстановлением Артёма», — приводит слова пресс-службы «Акрона» «Спорт день за днем».

18 октября Артём Дзюба травмировал бедро в начале матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским (0:5) «Зенитом» и был заменён уже на шестой минуте.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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