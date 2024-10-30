Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Асил» в 1/16 финала Кубка Кипра

Завершился матч 1/16 финала Кубка Кипра, в котором встречались «Асил» и «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин. «Арис» разгромил соперника со счётом 6:1.

На четвёртой минуте забил полузащитник «Ариса» Морган Браун. На 17-й минуте отличился игрок «Ариса» Джейден Монтнор. На 31-й минуте довёл счёт до разгромного игрок «Ариса» Санчес. На 34-й минуте отличился Александр Кокорин. Через 10 минут забил защитник Слободан Урошевич. На 54-й минуте Монтнор оформил дубль. На 78-й минуте забили игроки «Асила».

33-летний Александр Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды.

Напомним, Кокорин является воспитанником «Локомотива», но первым клубом на профессиональном уровне для него стало «Динамо». Он играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».