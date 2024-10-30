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Хавбек «Краснодара» Ленини — о сложной логистике: приходится жертвовать восстановлением

Хавбек «Краснодара» Ленини — о сложной логистике: приходится жертвовать восстановлением
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что сложная логистика команды влияет на восстановление игроков после долгих переездов. Напомним, международный аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года.

— Успели привыкнуть к сложностям с логистикой за два года?
— Мы немного привыкли к этому, но, конечно, это тяжело. Вне зависимости от этого, мы должны быть сконцентрированы на каждой игре. Хорошее восстановление — то, чем приходится жертвовать ради достижения результатов, — приводит слова Ленини «Матч ТВ».

После 13 проведённых встреч «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 3 ноября, начало — в 19:45 мск.

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