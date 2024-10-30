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Личка высказался о новом формате ЛЧ

Личка высказался о новом формате ЛЧ
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча с «Химками» (4:3) в 13-м туре чемпионата России поделился своим мнением касательно нового формата Лиги чемпионов.

«Я бы не хотел говорить об этом раньше времени. Всё только началось. Было бы хорошо посмотреть этот сезон и потом сделать выводы. Понятное дело, мне нравилась прежняя Лига чемпионов, но сейчас в этот турнир может попасть чуть больше команд.

Раньше ты один раз играл на выезде, а один раз — дома. Сейчас же можешь попасть на выезде на «Манчестер Сити» и не сыграть с ними дома. Для болельщиков это не очень хорошо, но я бы хотел подождать и сделать выводы после сезона», — приводит слова Лички Metaratings.

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