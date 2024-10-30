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«Манчестер Юнайтед» хотел пригласить Аморима ещё этим летом — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» хотел пригласить Аморима ещё этим летом — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» этим летом хотел пригласить португальского специалиста Рубена Аморима, который в ближайшее время будет объявлен главным тренером «красных дьяволов». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб был заинтересован в Амориме, однако руководство «МЮ» отпугнули высокие условия расторжения его контракта со «Спортингом», который он тренировал на тот момент.

«Спортинг» уже объявил об уходе Аморима.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Спортингу» € 10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. Клуб и тренер согласовали контракт на два года с возможностью продления.

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных». После девяти сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.

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