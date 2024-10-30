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Кирьяков: «Краснодару» нельзя совершать ляпы, сейчас команда выглядит интереснее «Зенита»

Кирьяков: «Краснодару» нельзя совершать ляпы, сейчас команда выглядит интереснее «Зенита»
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Футбольный тренер Сергей Кирьяков высказался о «Краснодаре».

«Если «Краснодар» исправит прошлогодние ошибки, то дойдут до конца на первом месте. А если нет, то «Зенит» опять будет чемпионом. Всё зависит от «Краснодара». В клубе должны понимать, что им нельзя совершать ляпы, каждый матч должен считаться последним. Только с такой мотивацией добываются большие победы. Чем дольше будет продолжаться серия «Краснодара», тем больше у нас шансов увидеть интересную концовку. Наверное, более драматичную и ярче, чем в прошлом сезоне.

Сейчас «Краснодар» выглядит чуть-чуть интереснее «Зенита». Но мы знаем, что петербургская команда в таких моментах перевоплощается и не допускает ошибок, а соперники их допускают. Такое было в прошлых годах. Поэтому с трудом верится, что в этом сезоне что-то поменяется», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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