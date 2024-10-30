Андрей Чернышов: любая товарищеская игра сборной России — большой подарок

Бывший защитник греческого ПАОКа Андрей Чернышов высказался о товарищеских матчах национальной команды России.

«На безрыбье и рак рыба. Конечно, сборная России хотела бы сыграть с Германией, Нидерландами, Бразилией и Аргентиной. Такие матчи у нас были. Но сейчас непростое время. Если бы у нас была возможность сыграть с сильным европейским соперником, но мы решили бы сыграть с командой из второй сотни рейтинга ФИФА, то никто бы этого не понял. Однако сейчас мы заложники такой ситуации. Любая товарищеская игра сборной России — это большой подарок.

Кто-то призывает, чтобы сборная не играла или играла между собой. Раньше перед отъездом на чемпионат мира сборная СССР-1 играла со сборной СССР-2. На этот матч собиралось много народу, а после игры провожали команду. Такие встречи имеют место быть. Но нужно играть международные матчи, чтобы показать международному сообществу, что сборная жива и функционирует», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.