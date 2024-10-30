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Джепаров отреагировал на новость, что Файзуллаев стал лучшим молодым игроком Азии

Джепаров отреагировал на новость, что Файзуллаев стал лучшим молодым игроком Азии
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Бывший игрок национальной команды Узбекистана Сервер Джепаров высказался о награде полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Я очень рад, что Аббос стал лучшим молодым игроком Азии. Что нужно для его прогресса? Не останавливаться. Много работать, улучшать свои навыки и находиться в хорошей среде. Тогда он сможет дорасти до больших высот», — приводит слова Джепарова «Евро-Футбол.Ру».

29 октября стало известно, что полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии по итогам AFC Annual Awards. В борьбе за престижную личную награду узбекистанский полузащитник обошёл нападающего «Камимуры» Гаку Навату (Япония) и атакующего полузащитника английского «Сток Сити» Баэ Джун-Хо (Южная Корея).

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