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Чернышов: «Краснодаром» было допущено много ошибок. Сейчас в клубе поняли, чего не хватало

Чернышов: «Краснодаром» было допущено много ошибок. Сейчас в клубе поняли, чего не хватало
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Футбольный тренер Андрей Чернышов высказался о «Краснодаре», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка за 13 туров.

«Футбол — непредсказуемая вещь. Кто мог знать, что «Барселона» обыграет «Реал» со счётом 4:0? То же самое касается и РПЛ. Мусаев приобрёл необходимый опыт, и у него много лет совместной работы с непростым руководителем Галицким. Наверное, было допущено много ошибок, и сейчас в клубе поняли, чего не хватало. Уже в этом сезоне в «Краснодаре» устранили все ошибки и постараются довести дело до первого места. Но не будем забывать, что есть такой клуб, как «Зенит». «Краснодару» будет очень сложно победить в этом матче», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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