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Евсеев: Глушенкову будет сложно вернуться на уровень начала сезона

Евсеев: Глушенкову будет сложно вернуться на уровень начала сезона
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев считает, что после двух травм нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову будет сложно выйти на тот уровень результативности, который у него был в начале сезона.

«Теперь ему сложно будет на тот же уровень вернуться. Он раз вышел — снова травму получил. Уже не тот игрок. И мы его будем оценивать по-другому, и он тоже про себя будет думать: я же могу, я же себя показал. Но сложно будет выйти на тот же уровень. И вы же, журналисты, будете говорить: «Чего не тот этот Глушенков?» — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Максим Глушенков перешёл этим летом из «Локомотива» в «Зенит». Максим в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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