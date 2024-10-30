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Файзуллаев: получаю удовольствие и опыт, тренируясь с Пьяничем. Игрок мирового класса

Файзуллаев: получаю удовольствие и опыт, тренируясь с Пьяничем. Игрок мирового класса
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что получает удовольствие и опыт, играя в одной команде с хавбеком Миралемом Пьяничем.

«Получаю удовольствие и опыт, когда мы вместе тренируемся и играем. Он футболист мирового класса, даёт команде очень многое. С ним играть легко», — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

После 13 сыгранных матчей московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав в свой актив 24 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся со «Спартаком». Матч состоится 2 ноября, начало — в 20:45 мск.

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