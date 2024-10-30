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«Сочи» по пенальти обыграл «Спартак» Кострома в матче Кубка России

«Сочи» по пенальти обыграл «Спартак» Кострома в матче Кубка России
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Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Сочи» и «Спартак» из Костромы. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. «Сочи» одержал победу в матче со счётом 2:2 (4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
4 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Шушеначев – 17'     1:1 Садов – 47'     2:1 Кравцов – 69'     2:2 Рубцов – 90+1'    

На 17-й минуте забил игрок «Сочи» Артур Шушеначев. На 47-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Дмитрий Садов. На 69-й минуте вывел «Сочи» вперёд полузащитник Кирилл Кравцов. На 90+1-й забил нападающий «Спартака» Илья Рубцов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Сочи».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Во вторник, 29 октября, «Балтика» вылетела из турнира, уступив «Уралу» со счётом 0:1 в матче Пути регионов.

Турнирная сетка Кубка России
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