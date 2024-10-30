«Айнтрахт» Ф в меньшинстве одержал победу над «Боруссией» М в матче Кубка Германии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

На 15-й минуте прямую красную карточку получил защитник франкфуртского «Айнтрахта» Артур Теате. На 45+2-й минуте забил форвард «Айнтрахта» Уго Экитике с передачи Эллиеса Скири. На 47-й минуте сравнял счёт в матче игрок «Боруссии» Коу Итакура, которому ассистировал Тим Кляйндинст. На 70-й минуте отметился голом нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.

Действующим обладателем трофея является «Байер».