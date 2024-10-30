«Айнтрахт» Ф в меньшинстве одержал победу над «Боруссией» М в матче Кубка Германии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
Кубок Германии . 1/16 финала
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Экитике – 45+2' 1:1 Итакура – 47' 2:1 Мармуш – 70'
Удаления: Теате – 15' / нет
На 15-й минуте прямую красную карточку получил защитник франкфуртского «Айнтрахта» Артур Теате. На 45+2-й минуте забил форвард «Айнтрахта» Уго Экитике с передачи Эллиеса Скири. На 47-й минуте сравнял счёт в матче игрок «Боруссии» Коу Итакура, которому ассистировал Тим Кляйндинст. На 70-й минуте отметился голом нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.
Действующим обладателем трофея является «Байер».
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