Нижегородов: Даку — топ-игрок, он самый смешной футболист «Рубина»

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов оценил вклад в игру казанцев нападающего Мирлинда Даку.

— Даку — лидер и один из капитанов «Рубина». Выделяется ли он на фоне остальных игроков команды?

— Конечно, он квалифицированный футболист. Мирлинд выходит на футбольное поле и приносит результат. Даку — топ-игрок.

— Кто самый весёлый легионер в «Рубине»?

— Наверное, Даку. Он самый смешной, заводит всех своей весёлой энергетикой, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Даку провёл за «Рубин» 12 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, по данным портала Transfermarkt, Даку является самым дорогим футболистом «Рубина». Его рыночная стоимость составляет € 6 млн.