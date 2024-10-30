Нижегородов: Даку — топ-игрок, он самый смешной футболист «Рубина»

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов оценил вклад в игру казанцев нападающего Мирлинда Даку.
— Даку — лидер и один из капитанов «Рубина». Выделяется ли он на фоне остальных игроков команды?
— Конечно, он квалифицированный футболист. Мирлинд выходит на футбольное поле и приносит результат. Даку — топ-игрок.
— Кто самый весёлый легионер в «Рубине»?
— Наверное, Даку. Он самый смешной, заводит всех своей весёлой энергетикой, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Даку провёл за «Рубин» 12 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
Напомним, по данным портала Transfermarkt, Даку является самым дорогим футболистом «Рубина». Его рыночная стоимость составляет € 6 млн.