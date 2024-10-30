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Константин Нижегородов: Рашид Рахимов — требовательный тренер

Константин Нижегородов: Рашид Рахимов — требовательный тренер
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Футболист «Рубина» Константин Нижегородов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

— Рахимов — жёсткий тренер?
— Он требовательный специалист, и это нормально. Особенно в игре, потому что футбол — это эмоции. Такое у всех бывает. Кто-то может накричать, кинуть бутылку, но главное, чтобы потом не было никаких обид. Руки пожали и двигаемся дальше. Команду надо всегда держать в тонусе, — приводит слова Нижегородова «РБ Спорт».

Рашид Рахимов возглавил казанскую команду в апреле 2023 года и вернул её в Премьер-Лигу.

После 13 туров «Рубин» идёт на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ. В матче с «Оренбургом» казанцы одержали победу со счётом 2:1.

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