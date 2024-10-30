Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Фраттези и гол Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Эмполи» в матче Серии А

Дубль Фраттези и гол Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Эмполи» в матче Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). «Интер» разгромил «Эмполи» со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
30 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Фраттези – 50'     0:2 Фраттези – 67'     0:3 Мартинес – 79'    
Удаления: Гогличидзе – 31' / нет

На 31-й минуте произошло удаление защитника «Эмполи» Саба Гогличидзе. Затем на 50-й минуте полузащитник «Интера» Давиде Фраттези открыл счёт. Увеличил преимущество гостей снова Фраттези, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного на 79-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес.

После 10 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 21 очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android