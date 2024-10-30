Дубль Фраттези и гол Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Эмполи» в матче Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). «Интер» разгромил «Эмполи» со счётом 3:0.

На 31-й минуте произошло удаление защитника «Эмполи» Саба Гогличидзе. Затем на 50-й минуте полузащитник «Интера» Давиде Фраттези открыл счёт. Увеличил преимущество гостей снова Фраттези, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного на 79-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес.

После 10 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 21 очко.