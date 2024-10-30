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Стали известны все участники 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Стали известны все участники 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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«Тюмень», «Сочи», ярославский «Шинник», екатеринбургский «Урал» вышли в первый этап 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

На этой стадии турнира они сыграют с командами, занявшими третьи места в своих квартетах на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России, — подмосковными «Химками», тольяттинским «Акроном», махачкалинским «Динамо», «Краснодаром». Матчи запланированы на 26-28 ноября. Жеребьёвка следующей стадии Пути регионов пройдёт 1 ноября.

Действующим обладателем Фонбет Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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