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Бывший спортивный директор «Оренбурга» не будет обжаловать в CAS отстранение от футбола

Бывший спортивный директор «Оренбурга» не будет обжаловать в CAS отстранение от футбола
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РФС об отстранении от футбольной деятельности.

— Вы подали апелляцию на решение о вашем отстранении от футбола на год. На каком этапе дело сейчас?
— Ни ни каком. Отбываем и мотаем срок (смеётся). После апелляции оставили всё как есть. Можно обращаться в CAS, но не планирую этого делать, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дмитрий Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

Полностью интервью с Дмитрием Андреевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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