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Рахимов — о Даку: он может играть лучше, если сконцентрируется на том, что умеет

Рахимов — о Даку: он может играть лучше, если сконцентрируется на том, что умеет
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высоко оценил уровень форварда Мирлинда Даку.

— Даку на меня произвёл впечатление в «Муре»: они были внизу, а Даку забил там 21 мяч. Я посмотрел, как он бежит, как он работает с мячом, и подумал: «Ёлки-палки, ему всего 25 лет».

— После Евро европейские клубы проявляли интерес к Даку?
— Два клуба из Серии А сделали предложение по нему, они его очень хотели приобрести.

— Кто смог поставить заведомо высокую цену в € 10 млн, чтобы его не отпустить?
— Сам Даку. Очень сложно найти такого нападающего с ростом 1,92 м, с такой скоростью и работой с мячом. Если бы он все моменты реализовывал, стоил бы 25 млн.

— Что значит, что он сам установил эту цену?
— Своей игрой. Но я считаю, что он может ещё лучше. Если он уберёт некоторые моменты из своей игры, а сконцентрируется на том, что он умеет…Он зачастую отвлекается от игры, начинает уходить от момента.

Я ему уже несколько раз сказал: «Ты теряешь следующий эпизод, ты его не контролируешь, ты догоняешь эпизоды. Ты должен идти перед ними, это важно», — сказал Рахимов в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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