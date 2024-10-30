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Клопп — о Рамосе: он не мог не знать, что травмирует Салаха, и всё же сделал это

Клопп — о Рамосе: он не мог не знать, что травмирует Салаха, и всё же сделал это
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Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об экс-защитнике мадридского «Реала» Серхио Рамосе. В финале Лиги чемпионов 2018 года Рамос в первом тайме нанёс травму вингеру «красных» Мохамеду Салаху. «Сливочные» тогда одержали победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Финал
26 мая 2018, суббота. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Бензема – 51'     1:1 Мане – 55'     2:1 Бэйл – 64'     3:1 Бэйл – 83'    

Юрген Клопп: Он действительно хороший человек, этот Рамос?
Тони Кроос: Рамос — очень хороший партнёр по команде.

Юрген Клопп: Мне трудно поверить в это. Он не мой любимый игрок.
Тони Кроос: И вы не взяли бы его в свою команду?

Юрген Клопп: Я всегда думал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не думать об этом. Считается, что тогда он поступил умно. Но он не мог не знать, что повредит плечо Салаху, и всё же он сделал это. Мне никогда не понять этого менталитета.

Мы можем пройтись по всем моим командам — у меня никогда не было таких игроков, а если они и были, я заботился о том, чтобы в какой-то момент их больше не было. Это слишком для меня. И потом те голы, которые мы пропустили… В тот день я думал: что именно мы сделали не так, что всё должно произойти вот так? В тот день это всё воспринималось как несправедливость, — приводит слова Клоппа Sport1.

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