Писарев: гол Кордобы могут показывать во всём мире в подборке самых красивых мячей недели

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Кордоба перебросил голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева с дальней дистанции.

«Я давно не видел таких голов. Когда ты решаешься на подобные удары, то должен чувствовать себя настолько в порядке! Когда ты чувствуешь два решения — бить или не бить, попаду или не попаду. Красивый гол. Украшение РПЛ. Может, покажут где-то сейчас по миру, если будут транслировать самые лучшие голы за неделю», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

«Краснодар» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда одержала 10 побед и три раза сыграла вничью. Победа в матче с «Крыльями Советов» стала 10-й подряд в чемпионате России.