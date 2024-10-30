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Писарев: гол Кордобы могут показывать во всём мире в подборке самых красивых мячей недели

Писарев: гол Кордобы могут показывать во всём мире в подборке самых красивых мячей недели
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Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Кордоба перебросил голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева с дальней дистанции.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Я давно не видел таких голов. Когда ты решаешься на подобные удары, то должен чувствовать себя настолько в порядке! Когда ты чувствуешь два решения — бить или не бить, попаду или не попаду. Красивый гол. Украшение РПЛ. Может, покажут где-то сейчас по миру, если будут транслировать самые лучшие голы за неделю», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

«Краснодар» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда одержала 10 побед и три раза сыграла вничью. Победа в матче с «Крыльями Советов» стала 10-й подряд в чемпионате России.

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