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Павлюченко раскрыл, о чём его предупредили в первый же день после перехода в «Тоттенхэм»

Павлюченко раскрыл, о чём его предупредили в первый же день после перехода в «Тоттенхэм»
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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко, который с 2008 по 2012 год играл за лондонский «Тоттенхэм», рассказал, о чём его предупредили в первый же день после переезда в Англию.

«Когда я приехал в Англию, то мне сразу сказали, в первый же день пресс-атташе мне сказал: «Рома, никогда не говори плохо о стране, в которой ты приехал играть. Даже если тебе что-то не нравится, всегда говори, что здесь кайфово». Это первое, что мне сказали.

Я считаю, что футболист, который приезжает в другую страну, должен её уважать», — сказал Павлюченко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.

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