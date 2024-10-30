«Игроки считали, что Криштиану унижают». Известны подробности конфликта Роналду и тен Хага

Появились подробности конфликта между нападающим Криштиану Роналду и Эриком тен Хагом во время их совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

Согласно информации источника, многие игроки посчитали неправильным отказ Роналду выйти на замену в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0) в сезоне-2022/2023. Однако впоследствии футболисты посчитали реакцию тренерского штаба на поведение Роналду чрезмерной.

Сообщается, что после отстранения Роналду от основного состава из-за отказа он решил зайти в раздевалку команды, чтобы забрать свои вещи, однако персонал клуба отказался пускать его. Роналду смог забрать свою обувь только с помощью игрока академии, который зашёл и взял вещи португальца. Многие ветераны команды посчитали такой поступок унижением Криштиану.