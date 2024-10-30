Мартинес — о седьмом месте в голосовании за «ЗМ»: я ожидал большего

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на своё место в итоговом голосовании за «Золотой мяч».

«Честно говоря, я ожидал большего, чем седьмое место голосовании за «Золотой мяч». Иногда эти награды несправедливы. Я буду усердно работать, чтобы улучшить эту позицию», — сказал Мартинес в интервью DAZN.

В 2024 году Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 28 октября в Париже в театре Шатле. Мартинес занял седьмое место в итоговом голосовании.