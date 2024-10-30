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Николай Писарев отметил прогресс Андрея Мостового в последних матчах за «Зенит»

Николай Писарев отметил прогресс Андрея Мостового в последних матчах за «Зенит»
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Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о нападающем «Зенита» Андрее Мостовом.

«Мостовой просто необходим, потому что нужен третий игрок с российским паспортом. Мостовой сейчас заслуживает это место в составе своей игрой. Молодец, воспользовался шансом уже третью игру. Сейчас конкуренция подхлестнула — и подсобрался», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Мостовой в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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