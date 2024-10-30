«Аталанта» анонсировала матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна»

«Аталанта» объявила о матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 c «Монцей», использовав в анонсе русскую песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна». Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 0:0.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

На видео игроки команды, сопровождаемые гигантской курицей, направляются на игру чемпионата Италии под этот популярный трек 1993 года.

После девяти сыгранных матчей «Аталанта» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Монца» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав девять очков.