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«Аталанта» анонсировала матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна»

«Аталанта» анонсировала матч с «Монцей» песней «Привет с большого бодуна»
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«Аталанта» объявила о матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 c «Монцей», использовав в анонсе русскую песню «Привет с большого бодуна» группы «Дюна». Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 0:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
1 : 0
Монца
Монца
1:0 Самарджич – 70'    

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

На видео игроки команды, сопровождаемые гигантской курицей, направляются на игру чемпионата Италии под этот популярный трек 1993 года.

После девяти сыгранных матчей «Аталанта» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. «Монца» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав девять очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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