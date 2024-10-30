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Результаты матчей Кубка России по футболу 30 октября

Результаты матчей Кубка России по футболу 30 октября
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Сегодня, 30 октября, состоялось два матча 6-го тура Пути регионов Фонбет Кубка России. На этой стадии команды проводят в своих парах по одному матчу. Победитель отправляется в следующий круг, проигравший — вылетает из Кубка.

30 октября (среда):

17:45 мск. «Шинник» (Ярославль) — «Чайка» (Песчанокопское ) — 0:0 (4:2 пен.);
20:00 мск. «Сочи» — «Спартак» Кострома — 2:2 (4:2 пен.).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Во вторник, 29 октября, «Балтика» вылетела из турнира, уступив «Уралу» со счётом 0:1 в матче Пути регионов.

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