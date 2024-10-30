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Швец: Родри — простак, играл с ним в Испании. Не было ощущения, что он другого уровня

Швец: Родри — простак, играл с ним в Испании. Не было ощущения, что он другого уровня
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением об обладателе «Золотого мяча» — 2024 полузащитнике «Манчестер Сити» Родри. Игроки выступали вместе в академии «Вильярреала».

«Хоть он и был на своей волне, в клубе понимали, что из него вырастет большой футболист. Он быстро поднялся в основу, закрепился там, ну а дальше — история.

Да, стабильный, умный, но не было ощущения, что это футболист другого уровня. Мы привыкли, что «Золотой мяч» получают Месси, Роналду — люди из космоса. А Родри — простак. Но, уверен, он заслужил эту награду», — приводит слова Швеца Sport24.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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