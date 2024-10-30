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Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о Фёдоре Черенкове

Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о Фёдоре Черенкове
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о бывшем футболисте «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Вы, журналисты, так работаете: чем хуже событие, тем выше рейтинг ваших материалов. Звезда… В моём понимании нет слова «звезда», есть — «хороший футболист». Вот Фёдор Черенков — звезда. Сейчас про него фильм сняли, идите и смотрите. Это реальная звезда, мне посчастливилось с ним на поле выходить, когда я был молодой», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

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