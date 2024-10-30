«Манчестер Юнайтед» забил четыре мяча в первом тайме после ухода тен Хага

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 4:2.

На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро открыл счёт. Затем на 28-й минуте увеличил преимущество хозяев Алехандро Гарначо. На 33-й минуте отличился хавбек «Лестера» Билал Эль-Ханнус. Спустя три минуты забил игрок «красных» Бруну Фернандеш. На 39-й минуте Каземиро оформил дубль во встрече. Второй мяч гостей отыграл защитник Конор Коуди.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финале обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.