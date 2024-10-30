Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» забил четыре мяча в первом тайме после ухода тен Хага

«Манчестер Юнайтед» забил четыре мяча в первом тайме после ухода тен Хага
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 4:2.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
5 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Каземиро – 15'     2:0 Гарначо – 28'     2:1 Эль-Ханнус – 33'     3:1 Фернандеш – 36'     4:1 Каземиро – 39'     4:2 Коуди – 45+3'     5:2 Фернандеш – 59'    

На 15-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро открыл счёт. Затем на 28-й минуте увеличил преимущество хозяев Алехандро Гарначо. На 33-й минуте отличился хавбек «Лестера» Билал Эль-Ханнус. Спустя три минуты забил игрок «красных» Бруну Фернандеш. На 39-й минуте Каземиро оформил дубль во встрече. Второй мяч гостей отыграл защитник Конор Коуди.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финале обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная таблица Кубка английской лиги
Материалы по теме
Официально: Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»! Новая эра в гранде АПЛ! LIVE
Live
Официально: Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»! Новая эра в гранде АПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android