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«Постараемся показать зубы». Черышев — о проходе «Шинника» в следующую стадию КР

«Постараемся показать зубы». Черышев — о проходе «Шинника» в следующую стадию КР
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Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев сообщил, что его команда постарается навязать борьбу клубу из РПЛ на следующей стадии Фонбет Кубка России по футболу.

«Благодаря вратарскому делу и тому, что ребята реализовали сегодня все пенальти, я могу поздравить команду. Великолепная интрига для болельщиков, очень интересно было, они поддерживали нас в конце, даже кто‑то кричал: «Терпим до конца». И вот, пожалуйста, победа. Очень нужная победа. Теперь будем ждать высшую лигу у себя в гостях. Ну и постараемся показать зубы», — сказал Черышев в эфире «Матч ТВ».

В среду «Шинник» дома обыграл «Чайку» в матче шестого раунда Пути регионов Кубка России.

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