Игрок «Ахмата» Швец поделился мнением о Родри, с которым выступал в Испании

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением об обладателе «Золотого мяча» — 2024 полузащитнике «Манчестер Сити» Родри. Игроки выступали вместе в академии «Вильярреала».

«За полем он действительно отличался от всех: любил учиться, много читал, при этом не зависал в тренажёрках, как сейчас модно. Ещё с тех лет не сидел в социальных сетях, всегда был на своей волне», — приводит слова Швеца Sport24.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).