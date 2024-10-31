Представители «МЮ» просили экспертов не хвалить игру Санчо за «Боруссию» Д — ESPN

Представители «Манчестер Юнайтед» просили экспертов на ТВ и в прессе не хвалить своего вингера Джейдона Санчо, когда он выступал на правах аренды в дортмундской «Боруссии» в прошлом сезоне. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в клубе считали, что успешная игра Санчо плохо отражается на «Манчестер Юнайтед», поэтому не хотели, чтобы в прессе часто хвалили Джейдона.

У футболиста в прошлом сезоне был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, первую половину 2024 года Санчо провёл в аренде в «Боруссии» Дортмунд. Этим летом игрок снова ушёл в аренду — в лондонский «Челси».