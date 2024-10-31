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«Аталанта» уверенно победила «Монцу» в матче 10-го тура Серии А

«Аталанта» уверенно победила «Монцу» в матче 10-го тура Серии А
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Монца». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини (Италия). «Аталанта» одержала победу над «Монцей» со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Самарджич – 70'     2:0 Дзаппакоста – 88'    

На 70-й минуте полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич открыл счёт. Окончательный результат в игре на 89-й минуте установил защитник Давиде Дзаппакоста — 2:0.

После 10 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. «Монца» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав восемь очков. В следующем туре «Аталанта» встретится с «Наполи» (3 ноября), а «Монца» — с «Миланом» (2 ноября).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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